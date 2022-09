E-Bikerin (54) kam von Straße ab - schwer verletzt

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall kurz nach 10 Uhr. Die 54-Jährige war mit ihrem E-Bike in Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) am Wehrbachweg in Richtung Ortszentrum unterwegs, als sie plötzlich aus noch ungeklärter Ursache über den rechten Fahrbahnrand hinaus geriet und zu Sturz kam.