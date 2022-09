Gratkorn: Papierfabrik Sappi beendet die Kohle-Ära

Gasanteil sinkt auf unter 20 Prozent

„In zwei Jahren soll der Biomasse-Anteil bei etwa 60 Prozent liegen, in drei Jahren bei 100 Prozent“, gibt Geschäftsführer Max Oberhumer die nächsten Ziele vor. Diese Zeit benötige man, um die große benötigte Menge an Biomasse strukturiert auf den Märkten beziehen zu können. Danach werde man zwar noch direkt an der Papiermaschine Gas benötigen, der Gesamtanteil im Werk würde aber auf 15 bis 20% sinken.