Sechs Fahrräder gestohlen: Vier Täter ausgeforscht

Nach umfangreichen Ermittlungen des Landeskriminalamtes Steiermark in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Mürzzuschlag und der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) konnten nun vier Tatverdächtige (zwischen 19 und 23 Jahre alt) ausgeforscht werden. Bei durchgeführten Vernehmungen zeigten sich die vier Männer aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag umfassend geständig. Die Fahrräder konnten im Zuge der Ermittlungen aufgefunden und zum größten Teil wieder an die rechtmäßigen Besitzer ausgefolgt werden. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete für alle vier Beteiligten die Anzeige auf freiem Fuß an.