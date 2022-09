Aber umweltfreundlich sind sie doch! Was passiert mit den alten Batterien, was mit der vielen Chemie, die da drinnen steckt? Macht das nicht unabhängig von Putin? Das vielleicht, nicht aber von China, wo ein Großteil der seltenen Erden herkommt. Oder bei den Halbleitern, die zu 90 Prozent vom politisch gefährdeten Taiwan stammen? Aber die Photovoltaik ist doch fein? Schon einmal gefragt, was mit dem Restmüll geschieht? Willkommen in der Welt der Widersprüche. Darum ist das Regieren auch so schwierig geworden ...