Sauna, Hallenbad und Eislaufhalle bleiben offen

„Wir wollen die Normalität für die Menschen in unseren Städten so lange es geht aufrecht erhalten“, sagen die Bürgermeister Klaus Luger (Linz), Markus Vogl (Steyr) und Sabine Naderer-Jelinek (Leonding). Deshalb haben sie sich zu einem Koordinierungsgespräch in Linz getroffen, bei dem die aktuellen Herausforderungen in Zeiten der Energiekrise und steigender Inflation besprochen wurden, so der Pressedienst des Linzer Magistrats.