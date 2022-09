AIA-Geflügelwürstchen warnt vor Keimen

Der italienische Lebensmittelkonzern AIA hat am Donnerstag darauf hingewiesen, dass seine Geflügelwürstchen der Marken WUDY und PAVO vor dem Verzehr durcherhitzt werden müssen, was auf den Packungen auch ausgewiesen ist. In einzelnen Packungen wurden Keime (Listeria monocytogenes) nachgewiesen.