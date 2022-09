Feuer in Wiener Wohnhaus - Tochter (25) tot

Dramatischer Brandeinsatz für die Wiener Feuerwehr am Mittwoch: Gegen 8 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Einfamilienhaus in der Gerasdorfer Straße in Wien-Floridsdorf gerufen. Im Zuge der Löscharbeiten in einem Zimmer im Erdgeschoss wurde schließlich eine junge Frau leblos im Bett aufgefunden ...