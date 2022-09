Preining: Legendärer Auftritt bei Heim-Premiere

Womit er in der Gesamtwertung auf Platz sieben vorrückte: „In der ersten Saison in der DTM waren die Abläufe anders als gewohnt, wir haben eine Gewöhnungsphase gebraucht, einen Schritt gemacht - und sind mittlerweile jedes Wochenende sieg- und podiumsfähig“, weiß Thomas, „Konstanz ist in der DTM sehr wichtig. Wenn ich das so beibehalten kann, glaub ich, dass ich nächstes Jahr um die Meisterschaft fahren kann.“ Vorerst geht’s aber um Einzelsiege - und in Spielberg wäre das doppelt schön: „Gerade beim Heimrennen muss man mehr riskieren!“