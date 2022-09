Aufsteirern-Bilanz: „Ein friedvolles Festival“

Ein Hauptziel vor dem 21. Aufsteirern war es, das ganz große Geschiebe und Gedränge der Massen zu verhindern. Daher wurde das Festival-Areal heuer auf 19 Schauplätze erweitert. Und tatsächlich: Trotz der 120.000 Gäste am Sonntag gab es kaum Staus. „Die Besucher haben sich in der gesamten Innenstadt verteilt, die geplante Entzerrung haben wir so schaffen können“, sagt Organisator Markus Lientscher (Bild unten, rechts) von der Agentur ivents.