Graz: Das waren die Gesichter des Aufsteirern 2022

Und sie erklärt auch, dass Zutaten in Zeiten, in denen die Religion eine ganz starke Rolle auch in der Gesellschaft gespielt hat, viel mehr waren als „nur“ Zutaten. Krapfen aus Germ waren den Evangelischen zugeschrieben, jene aus Roggen den Katholiken. Und wenn ein Bursch in den Haushalt eines Mädels kam, das ihm gefiel, dann wusste er mit dem Gebäck auf dem Tisch gleich, was es religiös hier geschlagen hatte.