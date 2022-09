Fahrgeschäfte am Rupertikirtag trotzen Teuerung

„Noch geht sich die Rechnung aus“

Fans von Geisterbahn, Kettenkarussell und Riesenrad müssen sich nicht sorgen. Ihre gewohnten Attraktionen stehen am gleichen Platz wie immer. Die Fahrbetriebe ächzen zwar unter gestiegenen Kosten, sind von teurem Spritpreis und den hohen Energiekosten besonders betroffen. Trotzdem haben sie die Preise für die Einzelfahrten in diesem Jahr nicht angehoben. „Noch geht sich die Rechnung für uns aus“, sagt Walter Gschwandtner, der drei Fahrgeschäfte am Kirtag betreibt.