Wer verzichtet am heutigen autofreien Tag auf Pkw?

n den 1970er-Jahren waren autofreie Tage tatsächlich noch Realität und wurden von den Behörden verfügt, weil ein Engpass der Versorgung mit Erdöl drohte. Als Relikt alter Zeiten blieb seit damals der 22. September über: Der internationale autofreie Tag. Und auch in der heutigen Zeit würde sich so ein Schritt in Anbetracht der steigenden Spritpreise und in Sachen Umweltgedanken durchaus anbieten.