Trinkwasser verseucht: „Die Dosis macht das Gift“

Bekannt sind sie als Chemikalien, die von der Natur kaum abgebaut werden können: Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) kommen etwa bei Oberflächenbeschichtungen zum Einsatz und gelangen vor allem über das Abwasser in die Umwelt. Das Problem: Nach der Aufnahme bleiben sie noch lange im menschlichen Organismus. Im Tierversuch wurden sogar krebserregende Eigenschaften nachgewiesen. Der medizinische Experte der Landessanitätsdirektion Günter Siwetz will jedoch Entwarnung geben: „Die Dosis macht das Gift. Geringfügige Überschreitungen sind für die Gesundheit tolerierbar.“