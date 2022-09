Tiroler WK legt Plan für mehr Arbeitskräfte vor

Kurz vor der Landtagswahl am Sonntag präsentierte die Wirtschaftskammer Tirol ihre Forderungen zum Arbeitsmarkt. Wie mehrfach berichtet, sieht es um diesen nicht gerade rosig aus. Trotz extrem niedriger Arbeitslosenquote werden händeringend Mitarbeiter gesucht - in fast allen Branchen. Tirols WK-Chef Christoph Walser stellte daher Forderungen an die Politik und möchte zwei Ideen umgesetzt wissen.