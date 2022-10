Plateau-Heels feiern jetzt ihr großes Comeback

Bei der AboutYou Fashion Show in Mailand legte Leni Klum einen perfekten Auftritt hin. Schon am Red Carpet wählte die Tochter von Heidi Klum einen Look aus, der Erinnerungen an die 90er weckte. Aber nicht nur ihr Lederlook, sondern vor allem ihre schwarzen Stiefel mit der dicken Sohle ließen jede Menge Nostalgie aufkommen.