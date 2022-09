Britische Regierung führt Preisdeckel ein

Angesichts der hohen Energiekosten will die britische Regierung nun auch die Strom- und Gaspreise für Unternehmen einfrieren. Der Preisdeckel soll ab Oktober mindestens ein halbes Jahr lang gelten, kündigte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch an. Zuvor hatte die Regierung bereits beschlossen, die Energiepreise für Privatverbraucher und Privatverbraucherinnen einzufrieren.