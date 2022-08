Aufruf zu Massenboykott von Energierechnungen

„Wir wollen sie zwingen, diese Krise zu verhindern“

Selbst wenn nur ein Bruchteil der Konsumenten, die per Lastschrift zahlen, ihre Zahlungen einstellen würde, könnte dies ausreichen, Energieunternehmen in ernste Schwierigkeiten zu bringen, versprechen sich die Initiatoren von der Kampagne. „Wir wollen sie an einen Tisch bringen und sie zwingen, diese Krise zu beenden“, ist auf der Internetseite zu lesen.