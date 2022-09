Erneut Massenstrandung von Walen in Tasmanien

Genau zwei Jahre nach der bisher größten bekannten Massenstrandung von Grindwalen in Australien sind in der gleichen Bucht neuerlich zahlreiche Meeressäuger an Land gespült worden. Die Tiere wurden am Mittwoch in der flachen Macquarie-Bucht im Westen von Tasmanien entdeckt. Experten suchten nach einer Erklärung.