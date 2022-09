14 tote Pottwale bei Tasmanien an Land gespült

Vor zwei Jahren waren an der Westküste von Tasmanien Hunderte Wale gestrandet, viele verendeten. Insgesamt hatten sich damals rund 470 Grindwale in die flache und abgelegene Macquarie-Bucht im Westen der Insel verirrt. Es war die größte bekannte Massenstrandung in der Geschichte Australiens (siehe Bild oben). Nur 111 der Tiere konnten gerettet werden.