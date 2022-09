Große Gefühle in der Opernwelt und ein Thriller

Linz rückt näher an Florenz

Die Hauptrollen haben Sophie Kidwell als Carmen und der junge Tenor Ángel Vargas als Don José inne. Dahinter steht eine neue Kooperation des Opernstudios am Landestheater mit dem „Mascarade Opera Studio Florence“. Man will nicht nur Bühnenkräfte tauschen, sondern auch Workshops und Programme für junge Sänger an beiden Instituten öffnen.