Electric Callboy: Der deutsche Hype der Stunde

„Die Pandemie war für uns wie ein Dosenöffner“, lacht Ratajczak, „das soll jetzt kein Euphemismus sein, aber Covid hat uns gepusht. Die Volkskrankheit Depression nahm zu, alle waren am Boden und voll negativer Vibes.“ Sallach ergänzt: „Viele Bands haben die dystopische Stimmung mitgenommen, was auch verständlich ist, aber wir wollten das nicht. Wir wollten genau das Gegenteil davon kreieren.“ Danach gab es kein Halten mehr. Electric Callboy wurden zum Internet-Hype, bewarben sich (schlussendlich erfolglos) in der deutschen Vorentscheidung zum Song-Contest und wurden in den USA so berühmt, dass man dort ab Mitte Oktober für gut einen Monat als Headliner auf Tour ist und viele Clubs schon jetzt ausverkauft hat. In Wien gibt’s ein Wiedersehen kommenden April im Gasometer - die Tickets werden auch dort langsam knapp. Das Erfolgsrezept des Loslassens und Feierns optimiert die Band nun auf dem mittlerweile sechsten Album „Tekkno“, das nicht nur durch Sallachs Integration ein neues Kapitel ist. Electric Callboy hießen nämlich noch bis Ende 2021 Eskimo Callboy, benannten sich nach langen und harten Diskussionen aber schlussendlich um.