Südafrikaner fordern britische Kronjuwelen zurück

Stolze 3106 Karat oder 621,35 Gramm hatte der Cullinan-Diamant in seiner natürlichen Form. Das entspricht etwa der Größe eines menschlichen Herzens. Nachdem er in den Niederlanden gespalten wurde, wurden mehrere Teile in die britischen Kronjuwelen verarbeitet. Ein großes Stück (der sogenannte „Stern von Afrika“) prangt seitdem in einem königlichen Zepter, ein weiterer Teil ist in einer der Kronen des britischen Königshauses verarbeitet. Beide Schmuckstücke lagen beim großen Staatsbegräbnis auf dem Sarg der verstorbenen britischen Königin.