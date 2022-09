Pensionistin verursacht schweren Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich heute zu Mittag auf der Südautobahn in Biedermannsdorf (Bezirk Mödling, NÖ) ereignet. Ein Großaufgebot an Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst musste ausrücken. Wegen der Landung des ÖAMTC-Notarzthubschraubers wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Laut Augenzeugen hätte eine 80-jährige Pensionistin den Unfall verursacht.