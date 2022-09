Wegen Regenfahrbahn frontal gegen Baum gekracht

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Sonntagnachmittag im Gemeindegebiet Ostermiething. Eine 37-jährige Autofahrerin aus Deutschland lenkte am Sonntag gegen 17.40 Uhr ihren Pkw auf der L1007 von Richtung Ostermiething kommend in Fahrtrichtung Tittmoning. In einer dortigen Linkskurve kam die Fahrzeuglenkerin auf der nassen Fahrbahn rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Eine nachkommende Fahrzeuglenkerin verständigte die Rettungskette.