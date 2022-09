Royal Family würdigte Königin mit Bilderreigen

Vor der feierlichen Beisetzung von Queen Elizabeth wolle er daher noch einmal einen persönlichen Dank aussprechen, so in der Mitteilung weiter. „Während wir uns alle darauf vorbereiten, unser letztes Lebewohl zu sagen, wollte ich diese Gelegenheit einfach nutzen, um mich bei all den unzähligen Menschen zu bedanken, die meiner Familie und mir in dieser Zeit der Trauer eine solche Unterstützung und Trost waren.“