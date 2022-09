Wenn uns das Unterbewusstsein den Tag verhaut

Ich kann nichts dafür

Obwohl ich nichts dafür kann. Es war das Unterbewusstsein, das mich an der Handlung - Sachen aufs Dach legen und noch etwas in den Hosentaschen suchen - nicht teilhaben und unbeschwert ins Auto steigen ließ. So was macht es öfter. Es meint es ja gut mit uns, das Unterbewusstsein.