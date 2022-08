Goldene Zeiten: Lustvoll fürchten war nie leichter

Wir leben im Überfluss. Es gab noch nie so viele Dinge, vor denen wir uns fürchten konnten, so viel, was uns zustoßen könnte. Wir können Stunden, Tage, ja unser ganzes Leben damit verbringen, uns vorzustellen, was uns alles widerfahren könnte, woran wir glücklich sterben könnten.