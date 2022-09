„Nicht in Ordnung, wie Sachslehner Partei angriff“

Nun kam es vor Kurzem zu einer bemerkenswerten Situation. Während die Wiener ÖVP die Hilfszahlungen des Bürgermeisters an die Wien Energie ablehnt, wird Michael Ludwig von Ruck darin unterstützt. Beim Finanzausschuss zu diesem Thema blieben zwei Abgeordnete, die auch Funktionen in der Wirtschaftskammer ausüben, der Abstimmung gegen Ludwig aufgrund ihrer Loyalität zu Ruck und der fehlenden zu Ihnen fern. Ein klarer Affront gegen Sie. Welche Konsequenzen hat dieser Vorfall?

In der Dynamik der Ereignisse hat es das eine oder andere Kommunikationsmissverständnis gegeben. Die Konsequenzen sind Gespräche, die jetzt geführt werden. Und ich kann Ihnen zusichern, dass alle Abgeordneten der ÖVP in Wien gemeinsam das Ziel verfolgen, und das ist die Einsetzung der Untersuchungskommission und eine umfassende Aufklärung des aus meiner Sicht größten SPÖ-Finanzskandals in der Geschichte Wiens rund um die Wien Energie.