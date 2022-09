Drama in Tirol: Alpinist (33) stürzt in den Tod

Tödliches Drama in den Tiroler Bergen am Dienstag! Bei einer Wanderung im Gemeindegebiet von Sellrain (Bezirk Innsbruck-Land) dürfte ein Niederländer (33) abgestürzt sein. Nachdem er nicht mehr zurückkehrte, schlug die Lebensgefährtin Alarm. Am Mittwoch fanden Bergretter die Leiche des Mannes.