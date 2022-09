Darum bleiben GTI-Fans beim Nachtreffen aus

Auslastung nur halb so hoch

„Die fehlenden Nächtigungen tun schon ein bisschen weh, aber wir haben grundsätzlich eine gute Saison hinter uns“, meint Michaela Tiefenbacher, Tourismusobfrau in Finkenstein. Die Auslastung sei etwa halb so hoch wie in den Jahren vor Corona. Das liege aber nicht nur am Wetter, glaubt Tourismuschef Georg Overs: „Auch die verschärften Maßnahmen der Polizei haben dazu beigetragen.“