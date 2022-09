So steuert Wien jetzt bei Mietpreisen gegen

Die Mieten in Wien gehören zu den niedrigsten aller europäischen Großstädte. Doch die Stadt wächst, und die Nachfrage nach Wohnraum steigt zusehends - wird dieser knapp, schnellen auch die Preise in die Höhe. Neuer Wohnraum wirkt sich daher positiv auf die Mietentwicklung aus. In Wien wird dieser aber nicht nur von privatwirtschaftlichen Immobilienentwicklern, sondern in großem Umfang auch von der Stadt selbst zusammen mit Partnern realisiert.