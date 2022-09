Befristete Mietverträge kosten 31 Millionen Euro

Knapp jeder zweite Mietvertrag in Österreich ist befristet. Das wird in Zeiten steigender Preise für viele zu einem Problem. AK-Wohnrechtsexperte Lukas Tockner: „Jede Verlängerung oder Mieterwechsel kann nach einem Vertragsablauf genutzt werden, um den Mietzins zu erhöhen. In unserer Beratung klagten Mieter, dass ihnen nach einer Vertragsverlängerung die Miete um 50 oder sogar 100 Euro pro Monat erhöht wurde.“