Wirbel bei FPÖ-Sitzung: „Ton wurde niveaulos“

Einigkeit oder spaltende Missgunst

Die Versammlung lief mit schlechter Stimmung weiter. „Unser Bezirksobmann hatte am Dienstag die Wahl zwischen gemeinsamer Einigkeit und spaltender Missgunst. Leider hat er sich für Letzteres entschieden“, bestätigt Gerald Ebner, Bürgermeister von Arriach. Der Listenvorschlag wurde dann zwar einstimmig angenommen, es gab allerdings zwei Enthaltungen. „Ich sehe jetzt Landesparteiobmann Erwin Angerer am Zug“, so Ebner weiter. „Ich bin mir sicher, dass er diesen Beschluss wieder berichtigen wird, damit wir geeint in die Wahl gehen können.“