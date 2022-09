Thomas Stipsits im Star Movie Regau treffen

So können Sie gewinnen: Schreiben Sie uns ein E-Mail mit Name, Mailadresse, Telefonnummer und dem Kennwort „Star Movie“ an gewinnooe@krone.at und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Einsendeschluss: 21. September (16.00 Uhr). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinner werden schriftlich verständigt. Teilnahmebedingungen und Datenschutzinfo unter krone.at/tnb-verlag bzw. krone.at/datenschutz-verlag. Alle Infos zum Film unter: https://www.starmovie.at/events/starpremiere-lovemachine2/