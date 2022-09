Zwei Oberösterreicher mit Drogen im Magen gestoppt

Am 10. Juli 2022 wurden am Flughafen von Marokko zwei Oberösterreicher im Alter von 37 und 39 Jahren bei der versuchten Ausreise einer Ultraschall-Kontrolle unterzogen. In deren Körper konnten insgesamt etwa 1,6 Kilogramm Cannabisharz (296 Kapseln) festgestellt werden, die sie unter Aufsicht in Marokko ausschieden.