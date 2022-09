Holocaust-Überlebende: „Ich lag lebendig im Grab“

Omri Rotem ist Kellner in Tel Aviv - er hat uns am ersten Tag auf unserer Israel-Reise liebevoll umsorgt. Und erst als wir gehen, erzählt er, dass er seit ein paar Wochen stolzer Österreicher ist. Apropos stolz, so schließt sich der Kreis, was Wiedergutmachung, Verarbeitung der Vergangenheit, das Hier und Jetzt und die Zukunft betrifft. Diese kleine zarte Frau hat einen Namen. Sie heißt Aliza Landau. Sie ist stolz darauf, überlebt zu haben. Sie ist ein Rock-Star! Und sie lacht, wenn sie diesen Ausdruck im „Zikaron BaSalon“, bedeutet „Gedenken im Wohnzimmer“, hört (eine israelische Initiative, die seit 2011 versucht, die Erinnerung an den Holocaust durch persönliche Gespräche mit Zeitzeugen in der Gesellschaft aufrechtzuerhalten, und die es in Kürze auch in Österreich geben wird).