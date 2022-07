Antisemitismus in der Steiermark nimmt zu

Krisen führen zu Antisemitismus

Judenfeindlichkeit gebe es „seit Jahrhunderten“, sagt Mindler-Steiner. „Krisen gingen in der Vergangenheit im Regelfall mit einem zunehmenden Antisemitismus einher. Das ist auch in der Covid-Pandemie feststellbar.“ Antisemitisches Denken habe sich 1945 nicht einfach in Luft aufgelöst. „Vorurteile waren weiterhin präsent. Sie wurden und werden bis heute auch oft unterschwellig geäußert“, erklärt die Grazer Wissenschaftlerin.