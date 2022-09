„Der Kampf gegen Antisemitismus ist ein Marathon“

Der Kampf gegen den Antisemitismus sei „ein Marathon und kein Sprint“. Das sagte Europa- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Montag beim World Summit on Counter-Terrorism in der israelischen Stadt Herzliya. Die Ministerin zeigte sich in ihrer Rede „ernsthaft besorgt über den steigenden Antisemitismus nicht nur in Österreich und Europa, sondern weltweit“. Edtstadler tauschte sich am Nachmittag auch mit Israels Präsident Yitzhak Herzog zu dem Thema aus.