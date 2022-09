Tirol: Schülerin (14) über Motorhaube geschleudert

Zu dem Unfall kam es gegen 13 Uhr. Der 42-Jährige fuhr mit seinem Pkw auf der Meraner Straße mit geringer Geschwindigkeit in Richtung Postplatz. Am Straßenrand befanden sich zwei in Längsrichtung parkende Omnibusse mit einem Abstand von einem Meter. Zwischen diesen ging die Schülerin durch und wollte die Fahrbahn überqueren.