Eishockey: Wird‘s jetzt kalt in den Eishallen?

Was ist in der Liga neu?

Dornbirn ist weg, dafür kam eine erweiterte Feldkirch-Truppe als Team Vorarlberg dazu. Bratislava hat sich an- und wieder abgemeldet, was ich nicht näher kommentieren will. Dafür ist Asiago, unser Auftaktgegner, neu dabei. Die werden im ersten Jahr vermutlich Lehrgeld zahlen müssen, aber trotzdem heißt’s aufpassen. Weiters wurden die Importspieler reduziert und die Punkteregel abgeschafft - das haben alle Klubs einvernehmlich beschlossen. Dazu gibt’s ein neues Ausbildungskonzept, das erst in der Saison 2023/24 scharf geschaltet wird, sowie einen Kooperationsvertrag mit dem Eishockey-Verband, welcher der Liga für fünf Jahre Planungssicherheit gibt.