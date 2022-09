Ostliga-Wettbetrugsprozess um Monate vertagt

Einen Knalleffekt gab es bereits am zweiten Verhandlungstag vergangenen Dienstag, als ein Kriminalbeamter druckfrische Ermittlungsergebnisse vorlegte. Von da an war klar, dass der Prozess wohl nicht wie geplant in fünf Tagen über die Bühne gebracht werden kann. Während sich aufgrund der neuen Erhebungen der Verdacht gegen manche Beschuldigte, vor allem gegen den untergetauchten Drahtzieher, erhärtete, wurde einer der Angeklagten mangels ausreichender Beweise freigesprochen. Ein anderer, der nur bei einem Spiel beteiligt war, kam mit einer Diversion davon. Einer der beschuldigten Tormänner, der nur bei zwei Spielen „mitgewirkt“ hatte und geständig war, wurde bereits zu einer Geldstrafe von 3.600 Euro verurteilt. Diese drei Entscheidungen sind bereits rechtskräftig.