Wettbetrug in Regionalliga: 200.000 Euro Schaden

Der Prozess um 19 manipulierte Fußballspiele in der Regionalliga Ost ist am Montag in Graz mit nur zwölf von 15 Angeklagten gestartet. Einige der ehemaligen Spieler von Vereinen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland werden sich großteils geständig verantworten, kündigten die Verteidiger an. Die Verhandlung ist für insgesamt fünf Tage anberaumt.