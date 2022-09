Haslauer schweigt zur ÖVP-Krise

Während in der Wiener ÖVP-Zentrale fieberhaft die Suche nach einem neuen Generalsekretär läuft, will sich die Salzburger Landespartei aus den neuen internen Turbulenzen soweit wie möglich heraushalten. „Das ist ein Wiener Thema“, heißt es aus dem Landeshauptmann-Büro. Wilfried Haslauer lässt zum Richtungsstreit nach dem Abgang von Laura Sachslehner lediglich mitteilen: „Wir beteiligen uns an dieser öffentlichen Debatte nicht.“