Russische Flugpassagierin schlug ukrainisches Kind

Gemeinsam mit den zwei Töchtern war Roksolana im Mai vor dem Krieg geflüchtet – und fand in Spanien ihre neue, vorübergehende Wahlheimat. Die aktuelle Gefechtslage erlaubte es nun, ihre Familie in der Westukraine zu besuchen. Und so machte sich die alleinerziehende Mutter mit ihren Kindern auf den Weg. Per Flieger von Valencia nach Wien, und von hier rund 20 Stunden im Bus in die Heimat - dies alles dann wieder retour. Stets mit dreitägigem Aufenthalt in Österreichs Bundeshauptstadt.