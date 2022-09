Vermisste Seniorin unterkühlt am Innufer entdeckt

Eine kühle Nacht am Innufer musste eine 83-jährige Seniorin in Rum bei Innsbruck verbringen. Die Frau wurde am Sonntagabend als vermisst gemeldet, nachdem sie von einem Spaziergang nicht mehr ins Altersheim zurückgekehrt war. Montagfrüh wurde die Pensionistin von einem Spaziergänger entdeckt.