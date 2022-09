Nach Rücktritt: Schwere Turbulenzen in der ÖVP

Die Auszahlung des Klimabonus für Asylwerber, die Weigerung der Grünen, nachzuverhandeln, lehne sie ab. Für die umstrittene Generalsekretärin war eine persönliche Grenze überschritten. „Dass eine Generalsekretärin mit derart harscher Kritik an der eigenen Parteispitze abtritt, ist historisch einzigartig“, sagt Meinungsforscher Christoph Haselmayer. Das alles passiert zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt. In zwei Wochen wird in Tirol gewählt. Dazu kommt: Eine neue Umfrage von Unique Research im Auftrag der „Krone“ erhob die Zufriedenheit der Oberösterreicher nach einem Jahr ÖVP/FPÖ-Koalition.