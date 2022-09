Es wird schön wie nie zuvor

Was erwartet die Besucher heuer?

Etwas ganz Spezielles. Das Festival, wie wir es alle kennen, dazu die Hofkonzerte , die letztes Jahr für so viel Zuspruch und Begeisterung gesorgt haben, und dann auch noch am 1. Oktober die TV-Show. Fakt ist: Das Aufsteirern kommt stärker als je zuvor aus der Pandemie heraus.