Pongauer starten mit ihrem Mega-Liftprojekt

In Dorfgastein geht es nicht ganz so schnell: Dort stehen noch Verhandlungen auf dem Plan. Rund 50 Millionen Euro wird das Vorhaben insgesamt kosten. Die in Großarl zunächst umstrittenen Pläne – die „Krone“ berichtete – wurden verkleinert: So entsteht am Kieserl etwa nur eine Bergstation inklusive Restaurant für die beiden Bahnen. Bei den Investitionen wird es aber nicht bleiben: Bis 2030 sollen insgesamt 100 Millionen Euro investiert werden – Seilbahnen sollen ausgetauscht werden.