Das ist der meistfotografierte See Österreichs

Fünf Kärntner Seen unter den Top Ten

Mit 2333 Bildbeiträgen geht der erste Platz des Rankings klar an den Wörthersee. „Er punktet mit einer Uferlänge von 42 Kilometern sowie mit zahlreichen Strandbädern und Großveranstaltungen, darunter der Ironman und die Poker-EM in Velden“, heißt es seitens META. Platz zwei sicherte sich der Faaker See mit 2260 Beiträgen. Aber auch der Weißensee (1700 Beiträge), der Ossiacher See (1673 Beiträge) und der Millstätter See (1427) sind unter den Top Ten vertreten.