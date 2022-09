19-Jähriger wollte Freund erschrecken: Überfahren

Der 16-jährige Deutschlandsberger wollte das Moped eines 17-jährigen Kumpels einmal so richtig austesten. Getankt hatte er auch selbst schon so einiges, wie der Alkotest später ergeben sollte. Der Jugendliche drehte also am späten Donnerstagabend auf einem öffentlich zugänglichen Firmengelände in der südweststeirischen Bezirkshauptstadt einmal so richtig am Gashebel. Nach einigen Runden sprang plötzlich ein weiterer Freund der jungen Männer auf die Strecke und wollte den 16-Jährigen mit „Hampelmannbewegungen“ erschrecken ...